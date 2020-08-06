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Turizm konuşuldu

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 00:53
Turizm konuşuldu

YOZGAT Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sorumluluk altındaki koruma alanlarına yönelik ziyaretçi sayısının artırılabilmesi için alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların korunan alanları ziyaretleri esnasında talep ve beklentileri değerlendirildi. Korunan alanlarında yapılabilecek aktiviteler, alanlarda bulunan tesislerin durumları konuşuldu. Kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile yapılan toplantının verimli geçtiği bildirildi. 

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Turizm Konuşuldu
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