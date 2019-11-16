Turizm ile göçü önleyebiliriz

Milletvekili Keven, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçe teklifi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Yozgat’ın turizm potansiyelini tanıttıktan sonra, , Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan, destek istedi, yapılacak turizm yatırımları ile göçün önüne geçilebileceğinin altını çizdi. Keven, Yozgat Çamlığı Millî Parkı, Akdağmadeni Ormanları, Kazankaya Kanyonu gibi birçok doğa turizmi potansiyeline sahip olan Yozgat’ın Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Boğazlıyan ilçelerinde bulunan şifalı sıcak su kaynaklarıyla termal sağlık turizmi potansiyeline sahip olduğunu da bildirdi. Keven, ‘’Ancak gerekli tanıtım ve teşvik çalışmaları nedense eksik kalmaktadır. Zengin bir turizm potansiyeline sahip ilimizde turizm danışma bürosu dahi yoktur. Sarıkaya'da bulunan Roma Hamamı'nın, Sorgun Kerkenes Harabelerinin tur güzergâhlarına dâhil edilmelidir. Akdağmadeni'nde bulunan atıl vaziyetteki tarihi binalarda restorasyon çalışması yapılması gerekmektedir. Kazankaya Kanyonu’na uygun bir noktada seyir terası ve konaklama tesisi yapımı için de desteğinizi bekliyoruz. Yoğun göç veren Yozgat, turizmde gerekli yatırımları alır ve gerekli tanıtımlar yapılırsa göç tersine çevrilebilir diye düşünüyorum” dedi.

