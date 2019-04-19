Turizm haftası kutlandı

Turizm Haftası kutlama etkinliklerine Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kerim Şenyurt, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik öncesi Yozgat’ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerini yansıtan fotoğraflar sergilendi. Programda Bozok Üniversitesi akademisyenlerinden Mustafa Sarkım tarafından “Yozgat’ın Turizm Potansiyeli” konulu konferans verildi. Konferansta Yozgat’ın sahip olduğu turizm potansiyeli, termal sular ve günümüz alternatif turizm seçenekleri anlatıldı. Yozgat’ın günümüzde turizmden hangi değerleri ve hangi turizm koluyla turist çekebileceği de konferansta dile getirildi. Konferansın ardından kutlama etkinliği son buldu.

