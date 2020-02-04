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TURiZM GELiŞECEK

Yozgat İl Genel Meclisi Ar-Ge Komisyonu, Çekerek Barajı ile ilgili yatırım ve projeleri değerlendirdi.

TURiZM GELiŞECEK

Yozgat İl Genel Meclisi Ar-Ge Komisyonu, Çekerek Barajı ile ilgili yatırım ve projeleri değerlendirdi.

04 Şubat 2020 Salı 03:28
TURiZM GELiŞECEK

YOZGAT İl Genel Meclisi Ar-Ge Komisyonu üyeleri, Çekerek Barajı çevresinde projelendirilip, uygulamaya konulan çalışmaları inceleyip, son aşamaları konusunda bilgi edindi. Çekerek Orman İşletme ve Belediye tarafından yürütülen çalışmaların il ekonomisine de ciddi katkılar sağlayıp, istihdam yaratacağına vurgu yapan komisyon üyeleri, hazırladıkları raporu meclis üyeleriyle paylaştı. Çekerek Barajı etrafındaki çalışmayla ilgili olarak arazi üzerinde yapılan incelemede, çalışmaların iki proje halinde yürütüldüğüne vurgu yapılan raporda, bin 50 dönüm arazi üzerinde projelendirilen Lavanta Adasına 96 bin 327 Lavanta fidanlarının dikildiği kaydedildi. Adaya bahar döneminde 45 bin Lavanta fidanı dikiminin yapılacağına vurgu yapılarak, Trüf Ormanı projesiyle ilgili çalışmalarında 100 dönümlük arazi üzerinde yürütüldüğüne dikkat çekildi. Raporda, 2 bin 750 Mantarlı Meşe fidanı dikiminin yapıldığı bildirildi.  ‘Bal Ormanı’ kapsamında ise 400 dönüm alana 9 bin 500 Lavanta, bin Badem, 2 bin Akasya fidanı dikimlerinin yapıldığına vurgu yapıldı. Raporda, ‘Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı kenarında projelendirilen bu çalışmalar, ileride il ve ilçe ekonomisi ile turizm açısından barajdan dolayı katkı sağlayacaktır. İlçede istihdam yaratacak olan çalışmaların hızla devam etmektedir’ görüşlerine yer verildi. 

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