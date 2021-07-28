TURiSTLER GELMEYE BAŞLADI

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını nedeniyle uzun süredir yasak ve kısıtlı olan seyahatlerin normalleşmeye kademeli olarak geçilmeye başlamasıyla turizmde de hareketlilikler arttı. Alternatif turizm merkezlerinden birisi olan Yozgat’ın Aydıncık ilçesi yılın ilk turistlerini ağırladı. Belçika'dan ilçeye gelen Els ve ailesi ilçedeki kanyon, taş işleme atölyesi ve otantik eserlerin bulunduğu müze gezdirildi. Els ailesi fertleri, ilçesinin dağlık bölgelerden çıkartılan ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşların işlendiği atölyeyi gezip, kadınlar tarafından işlenerek yapılan takı ve süs eşyalarının yapılışını izleyip, bilgi aldı. Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı Nimet Türker, ilçeye gelen ilk yabancı turistlere Kültür Evi’nde ağırladıktan sonra, Kazankaya Kanyonunu gezdirip, bilgilendirdi. Çekerek-Alaca yolunun 4 kilometre kuzeybatısında, Aydıncık İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kazankaya Köyünden başlayıp, Çorum’un İncesu’ya kadar uzanan 12 kilometre uzunluğundaki kanyonu gezen Belçikalı turistler bölgeye hayran kaldı. Belçikalı turistler, 2012 yılında emekliye ayrılıp, Çerkezlerin Yozgat'ta kurduğu köylerden biri olan Ağıllı köyündeki evini, biriktirdiği antika eşyalar ile müzeye çeviren Erdal Ertuğrul’un müzesini de ziyaret etti. Kurtuluş Savaşı’ndan kalan tüfeklerden çeşitli silahlara, gramofondan kasetçalarlara topraktan yapılan ambardan çeşitli tarım aletlerine kadar birçok koleksiyonun bulunduğu Haceş Müze Evi’ni gezen turist aile, eserler hakkında bilgiler aldı.