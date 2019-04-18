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Turist bekliyoruz

YOZGAT’ın turizm potansiyelini artıracak başta tarihi Roma Hamamı olmak üzere tarihi ve turistik kalıntılarımıza turist bekliyoruz.

Turist bekliyoruz

YOZGAT’ın turizm potansiyelini artıracak başta tarihi Roma Hamamı olmak üzere tarihi ve turistik kalıntılarımıza turist bekliyoruz.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Turist bekliyoruz

Yozgat’ta turizm alanında geçtiğimiz yıllarda başlatılan çalışmalar henüz meyvesini veremedi.
Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma Hamamı’nın turizme kazandırılması yönelik başlatılan çalışmalar tamamlanamadığı için, bölgeyi ziyaret eden turist de bulamıyoruz.
Önceki yıllarda ülkemizi yaklaşık 35 milyon yabancı turist ziyaret ederken, turizm payından Yozgat’ın herhangi bir pay alamadığı gözlemlendi.
Geçen sene Sarıkaya’daki Roma Hamamına turist çekmek maksatlı beş yıldızlı otel yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı.
Aradan geçen süreye rağmen otel projesiyle ilgili bir gelişme görülmedi.
Yozgat’ta arkeolojik kazı çalışmalarının sürdüğü diğer tarihi alanlar da henüz yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri dahi olamadı.

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