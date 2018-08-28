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Türbede çalışmalara devam

YOZGAT’ın Sarı Topraklık Mezarlığı içerisinde bulunan Şeyh Osman Nuri Bağdadi Türbesi’nde geniş çaplı tadilat yerine yenisinin yapılmasına yönelik başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Türbede çalışmalara devam

YOZGAT’ın Sarı Topraklık Mezarlığı içerisinde bulunan Şeyh Osman Nuri Bağdadi Türbesi’nde geniş çaplı tadilat yerine yenisinin yapılmasına yönelik başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Türbede çalışmalara devam

Şeyh Osman Nuri Bağdadi Külliyatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin aldığı kararla Yozgat Sarı Topraklık Mezarlığı içerisinde bulunan türbede yürütülen çalışmalar kapsamında, türbenin ana binasına görkemli bir kubbe monte edildi. Şeyh Osman Nuri Bağdadi’nin torunu Malatya eski milletvekili Fuat Ölmeztoprak’ın türbenin yenileme çalışmalarına maddi destekte bulunduğu kaydedildi. Özel taşlarla yeniden inşa edilmeye çalışılan Türbe Kadiri tarikatının inanç merkezi olacak. Şeyh Osman Nuri Bağdadi’nin vefatı ardından yapılan bina yıkılarak yerine yenisi inşa edildi. Kaba inşaatı tamamlanıp, binanın üzerine dev bir kubbe yerleştirildi. Karşısında bulunan camiyi de kapsayan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği, manevi şifa ve huzur bulduğu türbe baştan aşağıya yenilenmesinin ardından, önemli bir inanç merkezi olacağı ifade edildi. Ziyaretlerin çalışmalar sırasında da devam ettiğini belirtildi.

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