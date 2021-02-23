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Tünelde ışık göründü

KARADENİZ bölgesindeki illeri Yozgat üzerinden İç Anadolu ve Çukurova bölgesine bağlayacak olan yol güzergahında yer alan Kırkdilim Tünelinde ışık göründü.

23 Şubat 2021 Salı 00:42
Tünelde ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırkdilim Tünelleri T2 Tüneli Işık Görme Törenine katıldı. Karaismailoğlu, ‘’2003-2020 yılları arasında; Samsun-Ankara Yolu, Kuzey Tetek Aksı, Çorum-Sungurlu ayrımı Alaca Çorum-Yozgat yolu, Alaca girişi, İskilip şehir geçişi, İskilip-Çankırı yolu ile birlikte Saraydüzü-Kargı yollarını bitirdik. Çorum’u bölünmüş yollarla, Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık” dedi. Karaismailoğlu, ‘’Çorum-Laçin Yolu üzerinde bulunan Kırkdilim Geçişi, Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum için gerçekten çok önemli bir projedir. Laçin-Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının, geçmişten itibaren, heyelan, kaya düşmesi gibi nedenlerle işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçektir” diye konuştu.  

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Tünelde ışık Göründü
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