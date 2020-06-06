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Tünel kaç kez çöktü!

Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesindeki Esmebaşı Tüneli’nde sekizinci kez göçük meydana geldiği ileri sürüldü.

06 Haziran 2020 Cumartesi 01:08
Tünel kaç kez çöktü!

YAPIMINA 2008 yılında başlanan Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki Esmebaşı Tüneli'nde sekizinci kez göçük meydana geldiği, şans eseri işçilerden ölen ya da yaralanan olmadığı ileri sürüldü. Sözcü Gazetesinden Yusuf Demir’in haberine göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, 27 Mayıs'ta göçüğün yaşandığı tünelde incelemelerde bulundu. Ayhan, ‘’Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattının 318'inci kilometresinde toplam uzunluğu 1422 metre olan Eşmebaşı'ndaki tünelde bugüne kadar 8 adet göçük meydana geldi. En son 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşen olayda toplam 102 metrelik göçük olduğu görüldü. Göçüklerin oluştuğu bölgedeki zayıf bölümleri güçlendirmek için 2 bin farklı noktadan 17 bin ton çimento enjekte ediliyor. Bu sene bilet kesilmesi için bayramda dahi çalışan işçilerimize en kalbi teşekkürlerimizi ilettik” dedi.
BİTMEYEN PROJE
Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi 2004 yılında gündeme geldi. İlk ihale 2008'de yapıldı. Bugüne kadar en az 17 ayrı ihale yapıldı. İlk etabı Yerköy-Sivas ihalesinde en düşük teklifi 839 milyon dolar ile kamuoyunun yakından tanıdığı Cengiz-Limak-Kolin-China Major konsorsiyumu vermişti. Göçük ihalesinden önceki ‘Yerköy-Sivas arası güvenlik tünelleri inşaatı yapım işi’ ihalesi 25 Aralık 2019'da yapıldı. 21-b pazarlık usulü ile ilana çıkılmadan, özel olarak davet edilen şirketlerle kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen ihale, yine adı sıkça duyulan müteahhitler Özaltın ve Özkar'a 734 milyon 161 bin liraya verildi. 2018 yılında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan toplam maliyeti 9 milyar lira olarak açıklamıştı. 

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Tünel Kaç Kez çöktü!
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