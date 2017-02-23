TÜMSİAD’dan seferberlik

TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, düzenlediği basın toplantısında milli istihdam seferberliğinin, Yozgat’ta da seferberliğe dönüşmesi kapsamında kendilerinin yaptığı açıklamanın diğer meslek kuruluşlarından da karşılık bulmasını arzu ettiklerini söyledi. Çatar, milli istihdam seferberliği kapsamında çalışmaların arkasında olduklarına vurgu yaparak, Genel Başkan Yaşar Doğan’ın açıkladığı gibi Türkiye genelinde TÜMSİAD olarak istihdam seferberliği kapsamında ilk aşamada 5 bin istihdam hedeflediklerini bildirdi. TÜMSİAD Şube Başkanı Çatar, Yozgat’ta üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yaparak, ilk aşamada mevcut istihdam sayısını yüzde 10 artırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Çatar, TÜMSİAD'ın Türkiye genelindeki 12 bin üyesi için yürütecekleri faaliyetler kapsamında ekonominin güçlenmesi ve istihdamın artırılması için çalışmalar başlatacağını ifade etti. Çatar, 81 ildeki temsilcilikleriyle birlikte farklı kampanyalar da başlattıklarını kaydetti.

MAÇA DAVET!