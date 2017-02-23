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TÜMSİAD’dan seferberlik

23 Şubat 2017 Perşembe 05:47
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Milli seferberliğe destek Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli istihdam seferberliği çağrısına destek verdiklerini söyledi.

TÜMSİAD’dan seferberlik
TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, düzenlediği basın toplantısında milli istihdam seferberliğinin, Yozgat’ta da seferberliğe dönüşmesi kapsamında kendilerinin yaptığı açıklamanın diğer meslek kuruluşlarından da karşılık bulmasını arzu ettiklerini söyledi. Çatar, milli istihdam seferberliği kapsamında çalışmaların arkasında olduklarına vurgu yaparak, Genel Başkan Yaşar Doğan’ın açıkladığı gibi Türkiye genelinde TÜMSİAD olarak istihdam seferberliği kapsamında ilk aşamada 5 bin istihdam hedeflediklerini bildirdi. TÜMSİAD Şube Başkanı Çatar, Yozgat’ta üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yaparak, ilk aşamada mevcut istihdam sayısını yüzde 10 artırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Çatar, TÜMSİAD'ın Türkiye genelindeki 12 bin üyesi için yürütecekleri faaliyetler kapsamında ekonominin güçlenmesi ve istihdamın artırılması için çalışmalar başlatacağını ifade etti. Çatar, 81 ildeki temsilcilikleriyle birlikte farklı kampanyalar da başlattıklarını kaydetti.
MAÇA DAVET!
TÜMSİAD Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, Pazar günü temsilcimiz Yozgat Bozok Hentbolspor’un Beşiktaş Mogaz ile oynayacağı maça tüm Yozgatlıları davet etti. Sporun dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik aracı olduğunu hatırlatan Ali Çatar, TÜMSİAD üyeleri olarak temsilcimiz Bozokspor’u Pazar günü yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Ali Çatar, “Tüm Yozgatlı hemşerilerimizi de maça bekliyoruz” dedi. 

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