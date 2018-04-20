TÜMSİAD Başkanları Kayseri'de Toplandı

Toplantıya İç Anadolu Bölgesinden sorumlu Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bölge Başkanı Recep Yeşilyurt, Yozgat Şube Başkanı Ali Çatar, Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, Kayseri Şube Başkanı Hüseyin Akgül, Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, Sivas Şube Başkanı Fatih Şener, Niğde Şube Başkanı Gülali Yıldırım, Aksaray Şube Başkanı İlker Başğan, Bölge Başkanlar Kuruldan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Abdulkadir Çelik katıldı. TÜMSİAD'ın bölgesel faaliyetleri ve bölgesel ekonomik kalkınmaya yapılabilecek katkıların değerlendirildiği toplantıda işadamları arasında bölgesel iletişimin artırılması ve ticaretin artırılmasına yönelik çözüm önerileri sunuldu. İç Anadolu Bölgesinden Sorumlu Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bölge Başkanı RecepYeşilyurt, “Derneğimizin ana kuruluş gayelerinden olan bölgesel kalkınma ve ticaretin artırılmasına katkı sağlamak üzere bir araya geldik.12 Mayıs 2018 Tarihinde Eskişehir’de yapacağımız 1. Genişletilmiş Bölge Programını değerlendirdik’’ dedi.