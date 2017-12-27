Tüm gayretimizle çalışacağız

Bektaş, 2017 yılında esnaf ve sanatkara 30 milyon kredi desteği sağladıklarını, bu kredilerin yıllık faizinin yüzde 5 olduğunu hatırlattı. Bektaş, sıfır araç edinme kredisine müracaat eden esnafa da, sorunsuz kredi kullandırttıklarını ve yeni araçlarına kavuştuklarını belirtti.

Bektaş, “Kredi başvuruları müracaat, istihbarat, ipotek alımı onay aşaması ve ödemesi normal şartlarda 15 gün ile sonuçlandırılırken, deneyimli yönetici kadromuz ve personellerimizle kooperatifimiz tarafından bu süre müracaat süresi sonrasında 3 iş günü ile gerçekleştirilmektedir” dedi.

Bektaş, Yozgat Esnaf ve Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi’nin plasman konusunda bir sıkıntı yaşamadığını, bu konuda TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ün ciddi destek ve katkı sağladığını ifade etti.

Bektaş, “Yozgat Esnaf ve Sanatkarlarına özel ilgi ve alaka gösteren, desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül Bey’e bizlerin de her zaman yanında olduğumuzu bildiriyor, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Bektaş, kooperatifin kongresinin 20 Ocak 2018 Cumartesi günü Saat 11.00’de Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Düğün Salonu’nda yapılacağını, kongrede adaylığını duyurarak, tüm üyeleri kongreye davet etti. Bektaş, yapılacak olan kongrede seçimlerin Kooperatifler Kanunu’nda belirlenen usul ve esaslara göre yapılacağını da duyurdu.

