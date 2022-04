TUM EKiPLER SAHADA

Kışın vermiş olduğu rehaveti şehirden atmaya çalıştıklarını dile getiren Köse, ‘’Proje Etüt Müdürlüğümüz gayet iyi çalışıyor. Malumunuz Bankalar Caddesi'nde bir projemiz vardı. Daha öncesinde Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan onaylanmış ve anlaşmaları yapılmış. Nasip olursa 26 Nisan tarihinde oranın da ihalesi var. Bir yıl iş bitim süresi koyduk. Fiyat artış geçişlerini de koyduk. Özellikle müteahhitlerimiz zarar görmesinler diye. Onun da ihalesini yapınca Allah nasip ederse orada da iyi bir eseri bırakmış olacağız. Daha önceki yapmış olduğumuz ihalelerimizde bu fiyat geçişlerinden dolayı müteahhitlerimiz biraz beklemeye aldılar kendilerini. Çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan o fiyat geçişleriyle alakalı herhangi bir açıklama daha olmadı. Ama önümüzdeki belki 3-5 gün içerisinde bu açıklama olacak. Özellikle bizi büyük cami çevresindeki o dönüşüm ve hemen yanı başımızda bulunan kültür ve spor merkezimiz ilgilendiriyor. Özelikle belediyemizin kendi yaptığı işler fiyat geçişi olsa da olmasa da onları biz devam ettiriyoruz. Onlarda da sıkıntı yok. Ama müteahhitlere verdiğimiz işlerde şu an biraz o fiyat geçişlerinden dolayı aksama var. Ama önümüzdeki günlerde muhtemelen 10-15 gün içerisinde onlarda tekrar bir açıklamayla birlikte işlerine başlayacaklar. Malum büyük cami çevresinde. Biz bu projede bir tadilat yapmıştık. Lavaboların yerlerini değiştirmiştik. Şimdi o tamamen onaylandı, bitirdik. Hani 5 yıldızlı otellerdeki lavabo sisteminin aynısını, daha doğrusu külliyede ki lavabo sistemine aynısını biz oraya uyarladık. TOKİ̇'den kararını çıkarttırdık. Nasip olursa onu da yakın zamanda başlayacağız. Yozgat’ımıza da böyle insanlar bizim rahatlıkla girebileceği ve tabiri caizse basmaya kıyamayacağı böyle bir mekan da burada inşa etmiş olacağız. Parkı, bahçesi, temizliği ve lavaboları bunların gayet iyi olması lazım dedik. Halkımıza da yakışır diye ifade ettik. Proje maliyetini biraz arttırdık ama uzunca yıllar kullanımda olacak bir işi de yapmış olacağız. Hasta Yakını Konukevi projemizin fiyatlandırma çalışması bitti. Tahmini önümüzdeki iki ay içerisinde de onunda ihale tarihini alıp ihalesini yapıp önümüze bakacağız’’ dedi.

YOZGAT TARİHİNİN EN PRESTİJLİ PROJESİ

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ın en prestijli projesini hayata geçireceklerini belirtti. Köse, ‘’Tabii en önemli projelerimizden bir tanesi meclisimizin oy birliğiyle çıkartmış olduğu bir projemiz vardı ki, alt yapı projesiydi. Yozgat için asırlık bir proje, dev bir proje. Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli projelerden bir tanesi. Belki on yıllar boyunca adından söz ettirebilecek bir projeydi bu. Yozgat tarihindeki en prestijli ve en limiti yüksek projelerden bir tanesi. 16 milyon Euroluk bir projeydi. Yüzde 67 kayıp kaçağımız vardı. Bu kayıp kaçağı daha fazla göz yumamazdık. İkincisi sağlık boyutumuz var. Şuanda şehir içme suyu şebekemizin üçte biri asbestli borulardan oluşmakta ve bu asbestli boruların da kanser yaptığı artık herkes tarafından bilinen ve kullanılması yasak olan bir madde. Dolayısıyla biz kendi sağlığımızı, evlatlarımızın sağlığını, çocuklarımızın, torunlarımızın sağlığı düşünerek de böyle bir karar aldık. Şu anda en son seviyeye getirdik. 31 Mayıs tarihinde ihale tarihimizi aldık. 31 Mayıs'ta 206 kilometre içme suyu şebekesinin değişimi ve 40 kilometre de ana kanalizasyon değişimini ihalesini hep birlikte yapıp inşallah görev süremiz sonuna doğru da bu projenin tamamını bitireceğiz. Projenin başlangıç ve bitimi arasına 18 aylık bir müddet koyduk. 18 ay içerisinde de bu projeyi bitirip halkımızın istifadesine sunacağız. Hem elektrikten, hem ekonomiden, hem sağlıktan, hem de harcamalardan. Her mevsim geçişinde borular, patlamaya hazır bomba gibi, çünkü sistemde 13-14 bar su var. 12 bara dayanıklı Bu borular her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Şuanda fazla borumuz patlamıyor ama oraya harcayacağımız masraf, işçilik maliyeti, malzeme maliyeti, zaman kaybı. Asfaltın kesimi, tekrar o asfaltın ömrünün deforme olması, ömrünün yarıya düşmesine neden oluyor. Bunlar hep alternatif maliyetler. Bu maliyetlerin tamamından da kurtulmuş olacağız. Değerli bir büyüğümüz öyle diyordu. Diyordu ki mesela sen ayakkabının üstüne istediğin kadar cilala boyala. Altı delik su alıyor hastalanacaksın. Altı delik bir ayakkabıyla fazla uğraşmanın bir manası yok dedik. Alt yapıyı önemsedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Adalet Bakanımız, Milletvekilimiz, Çevre Şehircilik Bakanımız özellikle bu projeye destek verdi ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan 16 milyon euroluk 5 yıl ödemesiz 25 yıl vadeli krediyi çıkartmış olduk. Proje de öyle bir proje ki 10 yılda kendini amorti eden bir proje’’ diye konuştu.

700 KİŞİYE İFTAR VERİYOR

Ramazan boyunca Yozgat Belediyesi olarak da vatandaşlar ile birlikte çeşitli faaliyetler içerisinde olduklarının altını çizen Köse, ‘’İftar çadırlarımızdan hem öğrencilerimize hem halkımıza hem de işyerini kapatmış fakat evine yetişemeyen esnafımıza ve yolda kalmışımıza iftar yemeği veriyoruz. Beraber paylaşmanın örneği olarak da Yozgat Belediyemiz olarak şehir meydanımız da iftar çadırımızı kurduk. Bu bağlamda aslında 250 kişiyle yola çıktık, ama sayıyı hemen 500 yaptık, arkasından 600 yaptık. Şuan itibariyle de 700 kişi oradan istifade etmiş, hanemize konuk olmuş, misafir olmuş ve soframızı bu arkadaşlarımızla paylaştık. Bu Yozgat tarihin de güzel bir sayı. Allah'a hamdolsun öğrencilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizde onlara ev sahipliğini yapıyoruz. Tabi anneleri babaları kadar sahip çıkamasak da ama onlar kadar sahip çıkmak için de elimizden gelen çabayı, gayreti de gösteriyoruz. Bu birincisiydi. İkincisi zaten sıcak yemek ihtiyacı olan ailelerimiz var. Malum Yozgat'ta dezavantajlı gruplarımızın yaşadığı mahallelerde böyle kimsesiz yardıma muhtaç ailelerimize de Yozgat Belediyemiz olarak zaten 365 gün boyunca sıcak yemek gönderiyorduk. Ramazan boyunca da inşallah bunları da hep birlikte göndereceğiz. Tabi öncesinde aylık 2 ayda bir veya üç ayda bir böyle yardım kolisi olarak gıda paketleri zaten dağıtıyordu. Belediyemiz Ramazan boyunca da buna devam edecek inşallah’’ şeklinde konuştu.