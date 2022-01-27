‘Tüm canlılara merhametli olmalıyız’

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Şube Müdürü Murat Koca, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mesut Caner, Türkiye Diyanet Vakfı Şube sorumlusu Emrah Yadigar ile birlikte yiyecek bulmakta zorluk yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için Recepli Köyü mevkiinde, karlı araziye yiyecek bıraktı. Müftü Gülden, hava sıcaklığının gece saatlerinde -20’ye kadar düştüğünü ve yağan karın ise 65-70 santimetreye ulaştığını söyleyerek, yaban hayvanlarının yemesi için doğaya yiyecek bıraktıklarını ifade etti. İnsanların merhamet duygusuyla yaratıldığını dile getiren Gülden, ‘’Yüce Rabbimiz, sadece insanlara değil tüm canlılara karşı merhametli olmamızı istemektedir. Peygamber Efendimizin rahmet vesilesi olarak gördüğü bu günahsız canlıları, bizler de hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Ceddimiz kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besleyip, koruyup, gözetmeyi bize miras bıraktığı gibi bu konuda da örnek oldular’’ dedi. Gülden, İslam Dininin insanlardan muhtaç olan hayvanların beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamasını istediğini söyleyerek, ‘’Özellikle böyle soğuk ve karlı kış aylarında tüm vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına ve doğada yaşayan canlıların ulaşabileceği yerlere yiyecek bırakması konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•