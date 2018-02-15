Tüm Anadolu ayaktayız!

Kenan Şerefli, Türkiye’nin emperyalizme direnme iradesini Afrin’de ortaya koyduğunu, Siyonistlerin Suriye’de oluşturmak istediği düzeni reddetme mücadelesi verdiğini hatırlattı.

Türkiye’nin karşısına terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla, terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, küresel şer şebekelerinin çıktığını ve bunların yerli lejyonerlerinin de bulunduğunu vurguladı.

Şerefli, “Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan, sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye’ye yönelik örtülü savaş ilanını, ‘sivil hassasiyeti’ ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. ‘Siviller ölüyor’ yalanını yayanlar bilmelidir ki. Dost ve düşman Türkiye’nin bu konuda ne kadar ince eleyip sık dokuduğunu çok iyi biliyor. Fakat, 9 askerimizin şehit verildiği saldırıda terör örgütünün sivilleri nasıl kullandığı da herkesin malumudur” diye konuştu.

Türkiye’nin, Fırat Kalkanı operasyonuyla kirli düzeni bütün çıplaklığıyla ifşa ettiğini, Afrin’in emperyalist ve Siyonist aklın çöküşünü sağlayacak, sömürgen devletlerin Ortadoğu’dan göçüşünü hızlandıracak iradenin karargahı olduğunu söyleyen Şerefli “Emperyalizmin aparatı eli kanlı şer odakları bu kez yakalanarak Türkiye’nin çelmesine maruz kalmışlardır. Birinci dünya savaşından sonra kabileleri devletleştirenler, bugün orada Yahudi, Amerikan uşağı bir terör devleti kuramayacaklardır” ifadelerini kullandı.

Kenan Şerefli, açıklamasını Memur Sen olarak terör ve çatışmalardan arındırılmış, adil bir dünya düzeni, kimsenin kimseyi sömürmediği hakça paylaşımın yapıldığı bir dünya için mücadele verdiklerini ve barışı arzuladıklarını söyleyerek noktaladı.

