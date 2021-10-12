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Tüm acil çağrı numaraları 112'de toplandı

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların acil durumlarda tek bir numaradan 112’den yardım isteyebilecekleri bildirildi.

12 Ekim 2021 Salı 00:44
Tüm acil çağrı numaraları 112'de toplandı

Açıklamada,  '112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırıldığına vurgu yapılarak, 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin yaygınlaştırılmasıyla birlikte 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı. Acil durumlarda 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik numaralarının aranması yerine bu numaraları tek çatı altında 112’de birleştirildi.   Bu kapsamda illerde teknolojiye uygun 112 Acil Çağrı Merkezleri inşa edildi. Geçen yıl 53 ilde faaliyete başlayan bu merkezler, 2021 Haziran ayı itibarıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı. Ülke genelinde 112’lerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte son 3 ayda 31 milyon 964 bin 196 çağrı karşılandı.  Vatandaşların acil durumlarında aradıkları 112 Çağrı Merkezleri’ne gelen aramaların yarısından fazlasını asılsız çağrılar oluşturdu. 2020 yılında 88 milyon 341 bin 131 çağrı alınırken, bu çağrıların 59 milyon 720 bin 69 asılsız oldu. Asılsız çağrıları; telefon denemek, yemek siparişi vermek isteyenlerin yanı sıra 'İzolasyonda dışarı çıkabilir miyim?' diye arayanlar oluşturdu.  11 bin 478 personel ile 7/24 saat esasına göre hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde, Türkçe dışında 4 yabancı dilde çağrı karşılanıyor. Merkez, konuşma dilleri haricinde işitme engelli vatandaşlara işaret dilinde 112 Engelsiz uygulamasıyla acil çağrı hizmeti veriyor.  Pandemi döneminde vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grupları ile İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezi personelini (İSDEM) acil durum olduğu değerlendirilen bölgeye sevk eden 122 Acil Merkezleri, yol izin belgesi işlemleri ile diğer acil durumlarda etkisini göstererek ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanmasını sağladı. 

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