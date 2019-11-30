Tüketici hakları anlatıldı

Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen toplantıda KOSGEB Destek Programları, Tüketici Hakları, Akademik Girişimcilik ve Gelecek konularında bilgiler verildi. KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, katılımcılara KOSGEB desteklerini tanıtıcı bilgiler aktardı, KOBİ sahiplerinin yararlanabileceği fon ve hibeler hakkında açıklamalarda bulundu. Genç girişimci adayı öğrencilerin değerlendirilebilecek fırsatlarla ilgili bilmeleri gereken hususlara dikkatlerini çekti. Ticaret İl Müdürlüğü’nden Fatih Doğantekin, tüketici hakları ile ilgili yasal düzenlemelerden ve yeni uygulamalardan bahsederek, dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, akademik girişimcilik bağlamında geleceğe dair değerlendirmelerde bulunarak, değişen ve gelişen dünyada üniversitelerin ve öğrencilerin yeni rolleri ve sahip olmaları gereken yetkinliklere değindi. Girişimciliğin önemli bir unsur olduğu konusundan bahsederek, çeşitli örnekler verdi ve akademik yaklaşımın rekabet gücü yüksek sonuçlar açısından önemini vurguladı. Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Orhan Er’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı. Etkinlik bitiminde Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Taş tarafından katkı veren konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi.

