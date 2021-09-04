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Tüketici Fiyatları Endeksi

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 ağustos ayında artış gerçekleşti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:40
Tüketici Fiyatları Endeksi

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 ağustos ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,92 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,53 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,88 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,93 artış gerçekleşti.
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2021 ağustos ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 2,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler olurken, bunu yüzde 2,13 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,01 ile haberleşme ve yüzde 0,84 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti.
En çok düşüş olan grup ise yüzde 2,18 ile giyim ve ayakkabıda yaşandı.
Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2021 ağustos ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 42,91 ile taze fasulye, yüzde 38,72 ile salatalık ve yüzde 35,62 ile limon olurken, en çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 12,23 ile patates ve yüzde 11,39 ile çocuk tişörtü oldu. (aa)

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Tüketici Fiyatları Endeksi
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