Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı…

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış oldu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde 2020 Nisan ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,12 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre artış yüzde 2,94 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış yüzde 11,34, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 13,16 artış oldu. Yozgat, Kayseri, Sivas bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Nisan ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 5,92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Bunu yüzde 2,62 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,7 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakim hizmetleri takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 3,74 ile ulaştırma oldu. Bölgede 2020 Nisan ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte ilk sırayı yüzde 54,37 ile sarımsak aldı. Bunu yüzde 35,44 ile kuru soğan, yüzde 30,29 ile patates takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 50,31 ile patlıcan ve yüzde 40,89 ile salatalık oldu.