Tüketici Fiyat Endeksi açıklandı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, ülkemizde TÜFE'de 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 artış gerçekleşti.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde, 2020 Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,48 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,46 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,15 artış, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12,47 artış gerçekleşti.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2020 Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 5,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 3,46 ile ulaştırma, yüzde 2,72 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,07 ile eğlence ve kültür takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,07 ile sağlık oldu.

Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2020 Mayıs ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 56,4 ile çilek ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,73 ile havuç, yüzde 10,6 ile yumurta takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 51,54 ile sivri biber ve yüzde 36,54 ile kuru soğan oldu.