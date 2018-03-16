TÜGVA’da  atama

Dereli, TÜGVA’nın yeni Türkiye’nin geleceğinde önemli bir temel taş olacağını ifade etti.

Dereli, TÜGVA’nın Türkiye’de gençlere uzanan bir el olduğunu, bu anlamda vakfın geleneklere bağlı kalarak, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, başarılı, hoşgörülü gençlik için çalışacaklarını söyledi.

TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Recai Büyüksoy ise, “Tügva Yerköy İlçe Temsilciliği görevini Hacı Dereli arkadaşımıza tebliğ ettik. Vakfımıza, Yerköy ilçesi gençliğine ve kardeşimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.