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TÜGVA yardım etti

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl temsilciliği, ihtilaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

TÜGVA yardım etti

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl temsilciliği, ihtilaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

22 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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TÜGVA yardım etti

TÜGVA üyesi üniversite öğrencileri kendi imkanlarıyla ihtilaç sahibi bir ailelerin ihtiyaçlarını belirleyip, aralarında topladıkları paralarla alışveriş yaptı. Üniversite öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evine giderek mutluluklarına ortak oldular. TÜGVA Üniversite Koordinatörü Rıza Çağlıoğlu ‘Uzanan bir el gülen bir yüz’ projesi kapsamında öğrencilerin kendi imkanları ile aileye yardımda bulunduğunu  söyledi. Öğrencilerle birlikte alışveriş yaparak, aileyi ziyaret ettiklerini dile getiren Çağlıoğlu, “Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretimizde öğrencilerimiz aileyle sohbet etti. Ailenin minik fertlerine çeşitli hediyeler verdiler. Minik çocuklarla bir süre oyunlar oynadılar. Ailenin tebessümü ve minik çocukların mutluluğu bizleri oldukça duygulandırdı” dedi.

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