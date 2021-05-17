TÜGVA, yardım etti

Proje kapsamında özellikle yetim, öksüz, şehit ve gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar olmak üzere Yozgat merkez ve ilçelerde 435 öğrenciye UID ve TÜGVA genel başkanlarının tebrik kartlarının yanı sıra bayram hediyeleri de ulaştırıldı. TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Ömer Yağmur, proje kapsamındaki ilk faaliyet olması sebebiyle il genelinde bir heyecan uyandıran etkinliğin ilerleyen dönemlerde genişleyerek devam edeceğini bildirdi. Yağmur, ‘’435 öğrencinin evlerinde pandemi koşullarına dikkat edilerek ziyaret edildiğini ve Genel başkanların selamlarının yanı sıra küçük bayram hediyeleri ile gençlerin mutlu edildiğini belirtti’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•