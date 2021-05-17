Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1441
ALTIN
501.076
DOLAR
8.3566
STERLİN
11.9201
EURO
10.1202

TÜGVA, yardım etti

TÜGVA Yozgat il temsilciliği ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Almanya Güney Bawyera bölgesi arasında bir kardeşlik köprüsü kurulması hedefiyle bu iki bölge kardeş ilan edildi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:28
TÜGVA, yardım etti

 Proje kapsamında özellikle yetim, öksüz, şehit ve gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar olmak üzere Yozgat merkez ve ilçelerde 435 öğrenciye UID ve TÜGVA genel başkanlarının tebrik kartlarının yanı sıra bayram hediyeleri de ulaştırıldı. TÜGVA Yozgat İl Temsilcisi Ömer Yağmur, proje kapsamındaki ilk faaliyet olması sebebiyle il genelinde bir heyecan uyandıran etkinliğin ilerleyen dönemlerde genişleyerek devam edeceğini bildirdi. Yağmur, ‘’435 öğrencinin evlerinde pandemi koşullarına dikkat edilerek ziyaret edildiğini ve Genel başkanların selamlarının yanı sıra küçük bayram hediyeleri ile gençlerin mutlu edildiğini belirtti’’ dedi.  •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
TÜGVAYardım Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayı kovanları tahrip etti
Ayı kovanları tahrip etti
Arılar da ‘yağış’ bekliyor
Arılar da ‘yağış’ bekliyor
Laleler çiçek açtı
Laleler çiçek açtı
Yozgat’ı ihmal etmiyoruz
Yozgat’ı ihmal etmiyoruz
DUYGULANDIRAN ZiYARET
DUYGULANDIRAN ZiYARET
Şehit yakınları unutulmadı
Şehit yakınları unutulmadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim