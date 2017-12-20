TÜGVA yapılanıyor

TÜGVA İl Temsilcisi Recai Büyüksoy, geçen ay il temsilcliğine seçildiğini hatırlatarak, göreve başlamasının ardından 150 kişilik genç ve dinamik bir ekip oluşturduklarını bildirdi.

Recai Büyüksoy, ilçelerde de teşkilatlanmak için çalışmaların sürdüğünü ve kısa süre içerisinde 14 ilçede faaliyet göstereceklerini ifade ederek, “Ayrıca bazı kurum ve kuruluşlara yönelik tanışma ziyaretlerimizi de sürdürüyoruz” dedi.