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TÜGVA yapılanıyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recayi Büyüksoy vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TÜGVA yapılanıyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recayi Büyüksoy vakıf çalışmaları hakkında bilgi verdi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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TÜGVA yapılanıyor

TÜGVA İl Temsilcisi Recai Büyüksoy, geçen ay il temsilcliğine seçildiğini hatırlatarak, göreve başlamasının ardından 150 kişilik genç ve dinamik bir ekip oluşturduklarını bildirdi.
Recai Büyüksoy, ilçelerde de teşkilatlanmak için çalışmaların sürdüğünü ve kısa süre içerisinde 14 ilçede faaliyet göstereceklerini ifade ederek, “Ayrıca bazı kurum ve kuruluşlara yönelik tanışma ziyaretlerimizi de sürdürüyoruz” dedi.

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