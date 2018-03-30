TÜGVA okuyacak

TÜGVA tarafından Cumartesi günü Spor Vadisinde ‘Okuruz Biz’ projesi kapsamında, gençlerle birlikte okuma etkinliği yapılacak. Etkinliğin Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirileceğini ifade eden TÜGVA İl Temsilcisi Recayi Büyüksoy, etkinliğe Yozgatlı gençleri davet etti. İl Temsilcisi Büyüksoy, projeyle gençlerin daha fazla kitap okuması ve kütüphanelerin daha çok kullanılmasını amaçladıklarını bildirerek, “Gençlerimizde gelişen teknoloji ile kitap okumanın yerini akıllı telefonlar almıştır. İlimizde de gerçekleştireceğimiz bu proje ile genç kardeşlerimizin dikkatlerini kitaplara çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.