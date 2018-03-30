Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114845
ALTIN
168.001
DOLAR
3.9436
STERLİN
5.5268
EURO
4.8469

TÜGVA okuyacak

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl Temsilciliği Kütüphaneler Haftası nedeniyle okuma etkinliği gerçekleştirecek.

TÜGVA okuyacak

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl Temsilciliği Kütüphaneler Haftası nedeniyle okuma etkinliği gerçekleştirecek.

30 Mart 2018 Cuma 07:00
1 Okunma
TÜGVA okuyacak

TÜGVA tarafından Cumartesi günü Spor Vadisinde ‘Okuruz Biz’ projesi kapsamında, gençlerle birlikte okuma etkinliği yapılacak. Etkinliğin Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirileceğini ifade eden TÜGVA İl Temsilcisi Recayi Büyüksoy, etkinliğe Yozgatlı gençleri davet etti. İl Temsilcisi Büyüksoy, projeyle gençlerin daha fazla kitap okuması ve kütüphanelerin daha çok kullanılmasını amaçladıklarını bildirerek, “Gençlerimizde gelişen teknoloji ile kitap okumanın yerini akıllı telefonlar almıştır. İlimizde de gerçekleştireceğimiz bu proje ile genç kardeşlerimizin dikkatlerini kitaplara çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başkan kadınlarla buluştu
Başkan kadınlarla buluştu
Nisan’da rahmet yağacak
Nisan’da rahmet yağacak
LiRANIN PABUCU DAMA ATILDI
LiRANIN PABUCU DAMA ATILDI
Avantajlı gruplara destek
Avantajlı gruplara destek
Din görevlileri mezun oldu
Din görevlileri mezun oldu
ŞEHiT AiLELERiNE ÖZEL
ŞEHiT AiLELERiNE ÖZEL

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim