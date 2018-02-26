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TÜGVA gönüllü oldu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı(TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği şehitlik ziyareti yaparak şehitlere dualar gönderdi.

TÜGVA gönüllü oldu

TÜRKİYE Gençlik Vakfı(TÜGVA) Yozgat İl Temsilciliği şehitlik ziyareti yaparak şehitlere dualar gönderdi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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TÜGVA gönüllü oldu

TÜGVA İl Temsilciliği Üniversite Koordinatörlüğü Yeniler Topluluğu, Bozok Üniversitesi Tarih ve Düşünce Topluluğu ve Bozok Üniversitesi Tiyatro Makinası Topluluğu gençleri Yozgat Şehitliği’ni ziyaret etti.
TÜGVA İl Temsilciliği Üniversite Koordinatörlüğü Yeniler Topluluğu, Bozok Üniversitesi Tarih ve Düşünce Topluluğu ve Bozok Üniversitesi Tiyatro Makinası Topluluğu Yozgat Şehitliği’ne giderek, vatan uğruna canını feda eden şehitler için dua ettiler. Daha sonra Askerlik Şubesi’ne giderek askere alınmak ve harekata katılmak için dilekçe verdiler.
TÜGVA Üniversite Koordinatörü Rıza Çağlıoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'nın manevi destekçisi ve Mehmetçiklerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Çağlıoğlu, Zeytin Dalı harekatının uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı olduğuna dikkat çekti.
Tiyatro Makinası Topluluğu başkanı Kıvanç Sarıgül, “Sadece Afrin’deki askerlerimiz değil, tüm güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Allah yardımcıları olsun” dedi.
Tarih ve Düşünce Topluluğu başkanı Halil İbrahim Arvas ise “Tarih boyunca er meydanlarında hüsrana uğrattığımız, devletimizin düşmanlarına karşı tekrar Malazgirt, Çanakkale ruhu ile karşılık vermeyi bekleyen yüz binlerce genç hazır beklemektedir. Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve ailelerine sabır niyaz ederiz. Tüm güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

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