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TÜGVA durmuyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı  Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recayi Büyüksoy, topluma ve insanlığa değer katan, yenilikçi, ahlaklı ve hoşgörü sahibi bir nesil yetiştirmek amacıyla hareket ettiklerini belirterek, ortaöğretim çağındaki gençlere yönelik programlar gerçekleştireceklerini söyledi.

TÜGVA durmuyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı  Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recayi Büyüksoy, topluma ve insanlığa değer katan, yenilikçi, ahlaklı ve hoşgörü sahibi bir nesil yetiştirmek amacıyla hareket ettiklerini belirterek, ortaöğretim çağındaki gençlere yönelik programlar gerçekleştireceklerini söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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TÜGVA durmuyor

TÜGVA Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hedef kitlesindeki gençlere yönelik program düzenliyor. Yozgat’ta 2017-2018 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, ortaöğretim çağındaki gençler TÜGVA’yı daha yakın tanıma fırsatı buluyor.
 

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