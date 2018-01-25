TÜGVA durmuyor

TÜGVA Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hedef kitlesindeki gençlere yönelik program düzenliyor. Yozgat’ta 2017-2018 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, ortaöğretim çağındaki gençler TÜGVA’yı daha yakın tanıma fırsatı buluyor.
TÜGVA Yozgat’ta teşkilatlanma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hedef kitlesindeki gençlere yönelik program düzenliyor. Yozgat’ta 2017-2018 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, ortaöğretim çağındaki gençler TÜGVA’yı daha yakın tanıma fırsatı buluyor.
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