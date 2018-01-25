TÜGVA durmuyor

TÜRKİYE Gençlik Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Recayi Büyüksoy, topluma ve insanlığa değer katan, yenilikçi, ahlaklı ve hoşgörü sahibi bir nesil yetiştirmek amacıyla hareket ettiklerini belirterek, ortaöğretim çağındaki gençlere yönelik programlar gerçekleştireceklerini söyledi.