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Tuğla sektörü ivme kazandı

YOZGAT ile Sorgun ilçesi arasında bulunan irili ufaklı tuğla üretim tesisleri, 2015 yılında irtifa kaybetmesine karşın, son yıllarda inşaat sektöründeki gelişmelere bağlı olarak yeniden ivme kazandı.

Tuğla sektörü ivme kazandı

YOZGAT ile Sorgun ilçesi arasında bulunan irili ufaklı tuğla üretim tesisleri, 2015 yılında irtifa kaybetmesine karşın, son yıllarda inşaat sektöründeki gelişmelere bağlı olarak yeniden ivme kazandı.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
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Tuğla sektörü ivme kazandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Yozgat Tuğla Sektörü Raporunda, Yozgat’ın tuğla pazarında satış oranının Sivas'ın 5 kata yakın gerisinde kaldığına dikkat çekildi. Yozgat’ta 2014 yılında 8 Milyon 841 bin 462 tuğla üretimi yapılırken, 2015 yılında bu rakam 4 milyon 529 bin 580 tuğlaya geriledi. 2016 yılında ise tuğlaya artan talep karşılığında yıllık üretim 7 milyon 832 bin 730 tuğlaya ulaştı. Sivas ise 2014 yılında 30 milyon 536 bin 640 tuğla üretimi her yıl artarak devam etti. Bir sonraki yıl 32 milyon 580 bin 120 adet tuğla üretiminin yapıldığı Sivas’ta 2016 yılındaki üretim miktarı 34 milyon 330 bin 96 tuğla olarak gerçekleşti. ORAN Tarafından hazırlanan raporda Yozgat’ın kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamında olduğuna vurgu yapılarak, Yozgat’ta ağırlıklı olarak gıda, konfeksiyon, metal işleme, tuğla ve hazır beton gibi üretim kollarının varlığına dikkat çekildi. 
TUĞLA ÜRETİMİ
Tuğla hammaddesinin il içerisinden çıktığı hatırlatılan raporda, Yozgat’ın merkezi konumundan dolayı tuğla üretiminde rekabet edebilir durumda olduğu, Bims hammaddesi ponzanın Yozgat ile birlikte civar illerden çıkarılıyor olmasının da Yozgat’ın rekabetçiliğini artırmakta olduğu kaydedildi. Yozgat’ta tuğla üretiminin Sorgun ilçesinde yoğunlaştığı, bölgeye yakın illerden Nevşehir ve Kayseri’den çıkan Ponza işlenerek, yalıtım tuğlasının alternatif bir yatırım olabileceği ifade edildi. 
MADEN ÜRETİMİ
Yozgat’ta madencilik sektöründe endüstriyel hammaddeler öne çıktığı kaydedilen raporda, ‘İldeki başlıca endüstriyel hammaddeler kireçtaşı, feldspat ve kaya tuzudur. Bunlara ek olarak kuvarsit, tuğla-kiremit hammaddeleri, fluorit, bazalt, çimento hammaddesi marn ile grafit ildeki önemli endüstriyel hammaddelerdir. İnşaat sektörü açısından önemli bir hammadde kaynağı söz konusudur. Enerji hammaddesi olarak Sorgun ilçesinde de önemli linyit sahaları mevcuttur. Son zamanların önemli gündem maddelerinden biri olan nükleer santrallerin hammaddesi uranyum için de Sorgun’da çalışmalar bulunmakta, buradaki rezervin Türkiye rezervinin yarısı kadar olduğu tahmin edilmektedir. Yozgat’ta bulunan bazalt rezervinin hızlı tren hattı da dâhil kullanılabileceği alanlar incelenerek, sektöre katkı sağlanması mümkündür’ denildi.
Yozgat’ta Tuğla-Kiremit hammadde rezervinin 80-90 Milyon ton civarında olduğu kaydedilen raporda, ‘’Sorgun ilçesinde linyit kömürü çıkarılmaktadır. Sorgun ilçesinde çıkarılan linyit kömürü şeker fabrikalarında ve tuğla fabrikalarında ısıtma maksatlı olarak kullanılmaktadır. Atık olarak oluşan kömür tozlarının kimyasallarla karıştırılarak alternatif bir yakıt oluşturulması mümkün olabilmektedir’’ ifadelerine de yer verildi.
 

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