TÜFE aylık yüzde 0,63 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2017 Aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,63 arttı. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,78 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,97 artış gerçekleşti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle, 2017 Aralık ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 2,55 ile ulaştırma oldu. Bunu yüzde 1,1 ile sağlık, yüzde 1,04 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 1,04 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 5,32 ile giyim ve ayakkabı oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde, 2017 Aralık ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 31,22 ile patlıcan ilk sırada yer aldı. Yüzde 29,64 ile nar ve yüzde 19,68 ile dolmuş ücreti patlıcanı takip etti. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 24,04 ile portakal ve yüzde 19,47 ile ıspanak oldu.