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Tübitak’tan projeye destek

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat Babaarslan tarafından yürütülen projeye Tübitak’tan destek geldi.

29 Haziran 2021 Salı 00:57
Tübitak’tan projeye destek

Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Babaarslan'ın yürütücülüğünü üstlendiği ‘4-Boyutlu Minkowski Uzayında Bour Teoremi ve Gauss Tasviri’ başlıklı proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı açıklandı. TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen projede Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burcu Bektaş Demirci, Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrenci Araştırmacı Yasin Küçükarıkan ise bursiyer olarak yer aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olmanın gereklerinden birisinin de bilimsel çalışmalara ağırlık vermek olduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Yürütülen tüm bilimsel faaliyetlerde akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin yanındayız, kendilerini destekliyoruz. Bu vesile ile TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenimizi ve proje ekibinde yer alan araştırmacıları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.

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Tübitak’tan Projeye Destek
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