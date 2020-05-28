YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyelerinin görev aldığı projeye TÜBİTAK’tan destek geldi. ‘Aril Hidrazonal bileşikleri üzerinden yeni salisilat ve indazol türevi bileşiklerin sentezi, Karakterizasyonu ve Antikanser aktivite çalışmaları’ başlıklı projede, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden Doç. Dr. İrfan Koca’nın yürütücü, Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nden Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gümüş’ün araştırmacı olarak görev aldı. Proje, önerilen bin 983 proje önerisi arasından desteklenmeye layık görüldü. Proje kapsamında aspirin, sülfasalazin gibi ilaç yapılarına çok yakın, yeni salisilat ve indazol türevi bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve antikanser aktiviteleri araştırılacağı kaydedildi.

TÜBİTAK’ın Vizyon 2023 Strateji Planı bünyesinde Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanında Yetkinleşme konusunda ‘Yeni moleküler simülasyon modelleri ve bilgisayar destekli ilaç tasarım teknikleri kullanarak özgün bileşikler tasarlayabilmek; ve ‘kombinatoryal kimya’ ile ‘HTS’ teknikleri gibi yeni teknikler kullanarak, çok daha hızlı ve ucuza, ilaç adayları belirleyerek yeni ilaçlar geliştirebilmek” hedefinin yer aldığı hatırlatıldı. Bu stratejik plan doğrultusunda desteklenen proje ile yerli ve millî kanser ilacı üretiminin hedeflendiği bildirildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Öğretim Üyesi Dr. Yuşa Şahin’in ise, TÜBİTAK Araştırma Destekleme Programları Başkanlığı Kariyer Geliştirme Programı kapsamında ‘Faz Değiştiren Malzeme Kullanarak Yol, Apron ve Saha Betonlarında Buzlanmayı Önleyici Beton Tasarımı Geliştirilmesi’ konulu projesi desteklendi. Projede, beton ve betonarme yapıların yüzeyinde kar toplanmasını ve buz oluşumunu engelleyen bir beton tasarımı elde etmek amaçlandığı bildirildi. Proje kapsamında, beton içerisinde faz değiştiren malzemeler kullanarak kaplama yüzeyinde kar ve buzlanma gibi hasar oluşturucu problemlerin giderilmesi ve hasarların şiddetinin azaltılmasının hedeflendiği açıklandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademisyenleri yürütmüş oldukları projeler ve Üniversiteye kattıkları değer dolayısıyla tebrik etti, bilimsel çalışmalara verdiği önemli destekten dolayı başta TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.