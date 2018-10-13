Tübitak tanıtıldı

Böyükata, Çekerek ile ilgili çok anısının olduğunu, kendisi için Çekerek’in çok önemli olduğunu belirterek, Tübitak Bilim Fuarları ve yapılacak proje çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, telefonlarının bu konuda arayanlara açık olduğunu söyledi. Keyifli bir sohbet eşliğinde sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Böyükata, geleceğe yön vermede bireysel çabaların önemli olduğunu, bir toplumun gelişmesi önünde en büyük engelin insan olmaması gerektiğini vurguladı. Günün anlam ve önemine binaen Kaymakam Evren Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ile birlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya plaket takdim etti.