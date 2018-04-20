TÜBiTAK TANITILDI

Akademisyenlerin yoğunlukta olduğu yaklaşık 200 civarında katılımcının yer aldığı programda, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı, Araştırma Destek Programları Başkanlığı aracılığı ile sağlanan destekler tanıtıldı, istatistiki bilgiler verildi. Uzman Ayşegül Çabuk Aksop, BİDEB destek programları hakkında yaptığı bilgilendirme sunumunda, ülkenin bilim insanı ihtiyacının karşılanması yönünde TÜBİTAK nezdindeki faaliyetleri tanıttı. Yozgat’tan yapılan başvuru sayıları ve alınan desteklerden de söz edilen konuşmada izlenmesi gereken yollar da anlatıldı. Bilimsel Programlar Uzmanı Nihan Moralı, ARDEB destek programlarının detaylı bir tanıtımını yaparak, TÜBİTAK’ın sağladığı maddi desteklerin araştırma faaliyetleri için çok önemli ve prestijli bir kaynak olduğunu ifade etti. Bilimsel araştırma için projelendirmeye değer nitelikli bir fikrin, projelendirilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da bilgiler verdi. Koordinatör Hüseyin Akova, Türkiye’nin 2023 vizyonu ve bu doğrultuda yapılmakta olan çalışmaları değerlendirerek, katılımcıların sorularına cevap verdi. Başvuru ve değerlendirme süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, toplantının düzenlenmesinde emek verenlere ve konuşmacılara teşekkür ederek, araştırma faaliyetlerinin artırılmasının üniversite için öncelikli olduğunu ifade etti.