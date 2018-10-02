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TÜBİTAK Tanıtılacak

TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi, Atom ve Molekül Fiziği ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, geleceğe yön verebilecek gençleri Yozgat’ta da yetişebileceğini belirtti, yarın Bozok Üniversitesi’nde TÜBİTAK programlarının tanıtımının yapılacağını söyledi. Böyükata, ‘’Her geçen gün bilime olan ilginin artarak devam ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Erken yaşlarda bilimsel bilgiye bağlı olarak üretilen ileri teknoloji ürünleri kullanan yeni kuşakların, bilimle iç içe olabilmesi için de çaba içerisinde olmamız gerekiyor’’ dedi. 

TÜBİTAK Tanıtılacak

TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi, Atom ve Molekül Fiziği ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, geleceğe yön verebilecek gençleri Yozgat’ta da yetişebileceğini belirtti, yarın Bozok Üniversitesi’nde TÜBİTAK programlarının tanıtımının yapılacağını söyledi. Böyükata, ‘’Her geçen gün bilime olan ilginin artarak devam ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Erken yaşlarda bilimsel bilgiye bağlı olarak üretilen ileri teknoloji ürünleri kullanan yeni kuşakların, bilimle iç içe olabilmesi için de çaba içerisinde olmamız gerekiyor’’ dedi. 

02 Ekim 2018 Salı 07:00
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TÜBİTAK Tanıtılacak

Böyükata, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığına bağlı Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilerek, toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını amaçlayan Bilim ve Toplum Programları kapsamında etkinlikler, Yozgat’ta da yaygınlaştırılarak çoğaltılması gerektiğine dikkat çekti. Böyükata, bu amaçla, TÜBİTAK 4000’li programlarının tanıtımına ilişkin faaliyetler kapsamında, yarın saat 14:00-17:00 arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 Programlarının Tanıtım Toplantısı’ düzenleneceğini kaydetti, katılımın ilgi duyan herkese açık olduğunun altını çizdi. Böyükata,  ‘’Daha önce gerçekleştirdiğimiz 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı tanıtım toplantısına Yozgat İl Milli Eğitime bağlı okullarda görev yapan öğretmen ve idarecilerden yoğun katılım olmuştu. Katılımcıların sorularına da cevaplar verildi. Bu program ile 5-12. sınıf öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine, bilimsel metodolojiye uygun şekilde çalışmalar yaparak elde ettikleri araştırma sonuçlarını sergileyebilecekleri, Bilim Fuarlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır’’ diye konuştu.
Böyükata, TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4007 Programlarının tanıtım toplantısı kapsamında ele alınacak olan ‘4004 - TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı’ ile bilginin toplum ile buluşturulması, yaygınlaştırılması, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasının amaçlandığını anlattı. Böyükata, ‘’Tanıtımı yapılacak olan 4005 -  TÜBİTAK Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılması, kullanılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcılar bilgilendirme yapılacak olan 4007 - TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile ise bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılması amaçlanmaktadır. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim dönemi içerisinde, bu programlara Yozgat’tan daha fazla başvurunun yapılabilmesi sağlanabilir. Nitelikli etkinlikleri artırarak geleceğe yön verebilecek ve geniş vizyona sahip gençlerin yetiştirilmesine dönük çalışmalara katkı verilmesi mümkün olabilecektir’’ ifadelerini kullandı.

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