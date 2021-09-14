TÜBİTAK Projesine onay

Yürütücülüğünü Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekiye Kocakaya’nın yaptığı, Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Mustafa Kocakaya’nın araştırmacı olarak yer aldığı ‘Türkiye'deki Xanthoparmelia (Parmeliaceae, Ascomycota) Cinsinin Taksonomik ve Filogenetik Revizyonu, Sekonder Metabolitlerinin Belirlenmesi, Antienflamatuar ve Antiproliferatif Aktivitelerinin Tayini’ başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklendi. Projede, dünya çapında 800'den fazla türle temsil edilen ve yapraksı liken cinsleri arasında en büyük cins olan Xanthoparmelia cinsine ait türlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Projede araştırmacı olarak görev yapan Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kocakaya, ‘’Türkiye oldukça farklı habitatlara sahip bir ülkedir. Yapılacak çalışmayla birlikte bu sayının artacağı düşünülmekte. Türkiye’nin 81 iline arazi çalışmaları düzenlenecek, öncelikle eski kayıtlara ulaşılıp teşhisler doğrulanacak daha sonrasında da örnek toplanmayan bölgelere arazi çalışmaları yapılarak örnek sayısının artırılması sağlanacaktır’’ dedi. Kocakaya, proje yürütücüsü ile birlikte elde edilen tüm sonuçların değerlendirilerek, ayrıntılı bir teşhis anahtarı oluşturulacağını kaydetti. Kocakaya, ‘’Bu projedeki amacımız, Xanthoparmelia cinsine ait bilim dünyası için yeni türler, Türkiye için yeni kayıtlar belirlemek ve cinsin anatomik, morfolojik ve moleküler yönden revizyonunu tamamlamak, ayrıca cins içerisindeki türlerin antienflamatuar ve antiproliferatif aktivitelerini belirlemektir’’ ifadelerini kullandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, ‘’Farklı alanlarda adından sıkça söz ettiren üniversitemiz TÜBİTAK destekli araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmalarla da öne çıkmaktadır. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunan projede araştırmacı olarak görev yapan Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kocakaya’yı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum’’ diye konuştu.