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Tübitak Projeleri

Tübitak 4006 Bilim Fuarında Yozgat il genelinde 645 proje destek almaya hak kazandı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 00:30
Tübitak Projeleri

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren 44 okuldan 645 alt proje destek almaya hak kazandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı ile 5-12’inci sınıf ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı hatırlatıldı. Farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunularak, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılmaya çalışıldığına vurgu yapıldı. Öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlandığı bildirildi.

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde ülkemizin emin adımlarla ilerlediği bilim ve teknoloji yolculuğunda geleceğimizin teminatı gençlerin bilimsel proje hazırlama, sunma deneyimi elde ettikleri bilim fuarları projelerinin değerlendirme sürecinin tamamlandığının altı çizildi. Değerlendirme neticesinde, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren 44 okuldan 645 alt projenin destek almaya hak kazandığı duyuruldu.

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Tübitak Projeleri
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