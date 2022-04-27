TUBİTAK fuarı açıldı

Yozgat Çekerek ilçesinde, Şahit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergilendi. Fuar açılışında Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeki Akkan, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Güzel, fuara katılan öğrencileri tebrik etti. Biyoloji, Fen Bilimler ve Sosyal Bilimler alanlarında çok sayıda eserin sergilendiği fuarda öğrenciler projelerinde amaçlarının ne olduğu hakkında bilgiler verdi.