TÜBİTAK Destek Programı

TÜBİTAK Bilim Fuarları İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Başvuru sistemimizde şimdiye kadar yapılan başvuruların büyük bir bölümü taslak durumunda olup, halen onaylanmamış başvurular halindedir’’ dedi.

Böyükata, başvuruların son günlerinde yaşanabilecek yoğunluk sebebi ile sistemin yavaşlaması, sisteme girilememesi gibi sorunlar ile karşılaşmamak adına, proje başvurularının son başvuru tarihinden önce sonlandırılması bakımından öğretmen ve okul müdürlerinin konuya dikkatlerini çekmeye çalıştıklarını söyledi. Böyükata, ‘’Kalan sınırlı süre içerisinde de ihtiyaç duyan okullarda ve ilçelerde Rehberlik Toplantılar yapmaya çalışılacaktır. Mesai dışında akşamları ve hafta sonu dahi gerekli katkıyı vermeye çalışacağız’’ diye konutu.