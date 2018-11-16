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TÜBİTAK Destek Programı

YOZGAT il genelinde, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 Çağrı Dönemi başvuru sürecinin 22 Kasım Perşembe günü saat 23.59'da sona ereceği açıklandı.

TÜBİTAK Destek Programı

YOZGAT il genelinde, 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 2018-2019 Çağrı Dönemi başvuru sürecinin 22 Kasım Perşembe günü saat 23.59'da sona ereceği açıklandı.

16 Kasım 2018 Cuma 06:51
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TÜBİTAK Destek Programı

TÜBİTAK Bilim Fuarları İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Başvuru sistemimizde şimdiye kadar yapılan başvuruların büyük bir bölümü taslak durumunda olup, halen onaylanmamış başvurular halindedir’’ dedi.
Böyükata, başvuruların son günlerinde yaşanabilecek yoğunluk sebebi ile sistemin yavaşlaması, sisteme girilememesi gibi sorunlar ile karşılaşmamak adına, proje başvurularının son başvuru tarihinden önce sonlandırılması bakımından öğretmen ve okul müdürlerinin konuya dikkatlerini çekmeye çalıştıklarını söyledi. Böyükata, ‘’Kalan sınırlı süre içerisinde de ihtiyaç duyan okullarda ve ilçelerde Rehberlik Toplantılar yapmaya çalışılacaktır. Mesai dışında akşamları ve hafta sonu dahi gerekli katkıyı vermeye çalışacağız’’ diye konutu.

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK Destek Programı
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