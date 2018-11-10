Tübitak başvuru süreci

Başvuruların 22 Kasım 2018 tarihinde sona ereceğine değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK’ın ilgili adresinden sistem üzerinden yapılacak başvurular hakkında, okullardaki danışman ve yürütücü öğretmenlerin sorularına cevap verirken, alt projelere ilişkin içeriklerin aktarımına dönük bilgilerde verdi. Prof. Dr. Böyükata, “Proje başlıklarını belirlerken, alt proje hazırlama sürecinde izlenen adımları da göz önünde bulundurarak, araştırma, tasarım ve inceleme türleri ile uyumlu olacak şekilde ve proje içeriğini en iyi şekilde yansıtmaya özen göstermek gerekir. Alt proje sayılarının okul türlerine göre belirlenen aralıkta olması ve en az üç farklı alandan projelere yer verilmesi şarttır. Proje içeriğinin odaklandığı disiplini dikkate alarak alan belirlemesi yapılmalıdır. Alt proje özetinde projenin amacı, yöntemi, ortaya çıkan bulgu ve sonuçlar ile önerilere yer verilmelidir. Beklenen sonuçların belirtilerek, anlaşılır bir dille verilmesi uygun olacaktır’’ diye konuştu.