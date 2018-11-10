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Tübitak başvuru süreci

TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, başvuru sürecinde rehberlik çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “2013 yılından beri devam eden programlardan, Türkiye genelinde ilk sene bin 92 okul faydalanmış iken; 2018 yılında 10 bin 170 okul faydalanmıştır. Beş yıl içerisinde on kat artış göstermiştir. Yozgat’ta geçtiğimiz son iki yıl içerisinde de önemli artış yaşanmıştır. Fuarlarda sergilenecek alt projelerin kalitesinde de artış gözlenmiştir. Yozgat’ta iyiye gidişin devam ettirilmesi için rehberlik çalışmalarını devam ettiriyoruz” dedi.

Tübitak başvuru süreci

TÜBİTAK 4006 Yozgat İl Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, başvuru sürecinde rehberlik çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “2013 yılından beri devam eden programlardan, Türkiye genelinde ilk sene bin 92 okul faydalanmış iken; 2018 yılında 10 bin 170 okul faydalanmıştır. Beş yıl içerisinde on kat artış göstermiştir. Yozgat’ta geçtiğimiz son iki yıl içerisinde de önemli artış yaşanmıştır. Fuarlarda sergilenecek alt projelerin kalitesinde de artış gözlenmiştir. Yozgat’ta iyiye gidişin devam ettirilmesi için rehberlik çalışmalarını devam ettiriyoruz” dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:59
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Tübitak başvuru süreci

Başvuruların 22 Kasım 2018 tarihinde sona ereceğine değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK’ın ilgili adresinden sistem üzerinden yapılacak başvurular hakkında, okullardaki danışman ve yürütücü öğretmenlerin sorularına cevap verirken, alt projelere ilişkin içeriklerin aktarımına dönük bilgilerde verdi. Prof. Dr. Böyükata, “Proje başlıklarını belirlerken, alt proje hazırlama sürecinde izlenen adımları da göz önünde bulundurarak, araştırma, tasarım ve inceleme türleri ile uyumlu olacak şekilde ve proje içeriğini en iyi şekilde yansıtmaya özen göstermek gerekir. Alt proje sayılarının okul türlerine göre belirlenen aralıkta olması ve en az üç farklı alandan projelere yer verilmesi şarttır. Proje içeriğinin odaklandığı disiplini dikkate alarak alan belirlemesi yapılmalıdır. Alt proje özetinde projenin amacı, yöntemi, ortaya çıkan bulgu ve sonuçlar ile önerilere yer verilmelidir. Beklenen sonuçların belirtilerek, anlaşılır bir dille verilmesi uygun olacaktır’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tübitak Başvuru Süreci
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