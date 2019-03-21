TSS'den Dilekçe Kampanyası

Hayati Tuncal, İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan sendika üyelerini ziyaret ederek ‘Döner Sermaye’ adaletsizliğine son verilmesi için başlatılan imza kampanyasına yönelik çalışma yaptı. Tuncal, ‘’Toplu sözleşmede iyileştirmeye yönelik herhangi bir düzenleme yapılmaması, kurumların finansman sorunlarını çözmek için döner sermayeyi kullanılması, gelirlerimiz düştü döner dağıtamıyoruz gibi idarelerin bahaneleri ile sağlık çalışanlarının alın teri olan performansa dayalı döner sermayeler adeta sıfırlandı. Hakkımız olan döner sermayeye kavuşmak, döner sermaye oranlarının arttırılması ve döner sermayelerin yükseltilmesi izin dilekçe kampanyamız devam etmektedir’’ dedi.

