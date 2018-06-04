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TSO’ya yeni bina

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının temelini attı.

TSO’ya yeni bina

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasının temelini attı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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TSO’ya yeni bina

Temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, TSO Başkanı Sinan Çelik, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 13 milyona mal olacak olan TSO hizmet binası E-88 Karayolu Koç Emek Parkı mevkiinde bulunan alana inşa edilecek. TSO Başkanı Sinan Çelik binanın modern ve günümüz anlayışına uygun donanım ve standartlarda inşa edilerek, üyelere hizmet vereceğini belirtti. Sinan Çelik, 2 yıl içerisinde hizmete girecek binanın yapımında destek sunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a teşekkür etti. Bekir Bozdağ ise TSO’nun artık yeni Türkiye vizyonuna uygun bir şekilde hizmet üreteceğini aktardı. TSO’nun projeci yönüyle, Yozgat’ın ticaret ve sanayi alanında kalkınmasına öncülük edeceğini, yeni hizmet binasının da bu manada bir başlangıç olacağına inandığını vurguladı. Konuşmaların ardından TSO’nun yeni kampüs binasının temeli atıldı.
 

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