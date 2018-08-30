TSO’dan ziyaret

Başkan Arslan, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası olarak genç ve kadın istihdamının desteklenmesi, ekonomiye katkı sunmaları adına düzenli olarak kurs

Açtıklarını hatırlattı. Arslan, ‘’Açılan kurslar sayesinde girişimcilerimizin kendiişlerini kurarak, ilçemiz ekonomisine katkıda bulunmaya başladılar. Bundan sonra ki süreçte de kurslarımız düzenli olarak açılacaktır. Girişimcilerimiz ile görüşmelerimiz devam

Edecek, her konuda kendilerine desteklerimizi sunacağız’’ dedi.