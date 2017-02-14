TSO’dan, Ankara TSO’ya ziyareti

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası adına ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Dıvrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Kılıç, Süleyman Şener, Oda Genel Sekreteri Sami Erdoğan ve Akademik Danışman Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara katıldı.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın çok samimi bir ortamda kabul ettiği heyet ile gerçekleştirilen toplantıda, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan seçilen yeni yönetime hayırlı olsun temennilerinde bulunduktan sonra Yozgat ve ilçeleri adına kısa bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi.