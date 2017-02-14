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TSO’dan, Ankara TSO’ya ziyareti

14 Şubat 2017 Salı 06:00
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Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Ticaret Odasını ziyaret ederek yeni seçilen yönetim için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

TSO’dan, Ankara TSO’ya ziyareti
Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası adına ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Dıvrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Kılıç, Süleyman Şener, Oda Genel Sekreteri Sami Erdoğan ve Akademik Danışman Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara katıldı.
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın çok samimi bir ortamda kabul ettiği heyet ile gerçekleştirilen toplantıda, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan seçilen yeni yönetime hayırlı olsun temennilerinde bulunduktan sonra Yozgat ve ilçeleri adına kısa bir tanıtım sunumu gerçekleştirdi.
Sorgun’un özellikle jeotermal kaynaklar açısından son derece güçlü olduğunu ve bu alanda yapılacak her türlü yatırıma destek olacaklarını söyleyen oda Başkanı Arslan, “Bu kapsamda ilçemize yatırım yapılması hususunda Ankara Ticaret Odası’ndan yatırımcıların ilçemize yönlendirilmesi konusunda destek bekliyoruz. Tarımsal alt yapıdaki güçlü yönümüz ve sahip olduğumuz sanayi tesislerimizin ilçemiz adına yatırımların yapılabilirliği hususunda önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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