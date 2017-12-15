-TSO’da istişare zamanı

Toplantıda, oda üyelerinin diğer kurumlardan almış olduğu hizmetler, yeni çıkan yönetmelikler ve uygulama esasları hakkında bilgiler paylaşıldı. Yozgat TSO’nun 2018 yılında gerçekleşmesi planlanan faaliyetleri de görüşüldü. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, üyelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gerekli konularda istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Oda Başkanı Alakoç, “Burada öncelikli amacımız üyelerimizin hiçbir bürokratik engele takılmadan, her türlü iş ve işlemi gerektiği şekilde sonuçlandırmasını sağlamaktır” diye konuştu.