TSO’da Çelik dönemi

Sinan Çelik’in listesi kazanan taraf oldu. Oda mensubu üyelerin yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde Beyaz listeyle Sinan Çelik, Sarı listeyle Taylan Alakoç ve Mavi listeyle Fatih Yılmaz, başkanlık için yarıştı. Sandıkların açılmasıyla birlikte Sinan Çelik ve Taylan Alakoç kendi meslek komitelerinde seçilmeyi başararak, yarışta öne çıktı. Yapılan oylama sonucu Ticaret ve Sanayi Odası’nda görev alacak 21 meclis üyesi de belirlendi. Kıyasıya geçen yarışta Taylan Alakoç 1,3,4 ve 5’inci grupları alarak 10 meclis üyesi kazanırken, Sinan Çelik 2,6,7 ve 8’inci grupları alarak 11 meclis üyesi hakkı kazandı. Meslek grubu yarışları 4-4 sonuçlanırken meclis üyesi sayısına göre Sinan Çelik, oda başkanlığını kazanmış oldu.

Seçim sonuçlarının ardından, Yozgat Ticaret Odası meclis üyelerinin toplanarak hem oda meclisi, hem de ticaret odası yönetiminde görev yapacak isimleri belirleyeceği öğrenildi.

