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TSO yönetimine eğitim

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetici personeli, ‘Karar almada mali planlama eğitim’ programına katıldı.

TSO yönetimine eğitim

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetici personeli, ‘Karar almada mali planlama eğitim’ programına katıldı.

27 Kasım 2017 Pazartesi 07:00
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TSO yönetimine eğitim

Odanın akademik danışmanlığını da yürüten Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara tarafından verilen eğitimde, ‘Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Bilanço-Gelir Tablosu ve oranlar’ konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, yatırım ve yönetim kararlarında finansal analizlerden nasıl yararlanılacağı konusunda örneklemeler yapılarak, eğitime tamamlandı. Eğitime oda Başkanı Üzeyir Aslan, Başkan Yardımcısı Ercan Önal, Genel Sekreter Sami Erdoğan da katıldı.
 

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