TSO yönetimine eğitim

Odanın akademik danışmanlığını da yürüten Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kara tarafından verilen eğitimde, ‘Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Bilanço-Gelir Tablosu ve oranlar’ konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, yatırım ve yönetim kararlarında finansal analizlerden nasıl yararlanılacağı konusunda örneklemeler yapılarak, eğitime tamamlandı. Eğitime oda Başkanı Üzeyir Aslan, Başkan Yardımcısı Ercan Önal, Genel Sekreter Sami Erdoğan da katıldı.

