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TSO işadamlarını buluşturdu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Akdağmadeni’nde faaliyet gösteren Oda üyeleri bir araya geldi.

TSO işadamlarını buluşturdu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Akdağmadeni’nde faaliyet gösteren Oda üyeleri bir araya geldi.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:53
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TSO işadamlarını buluşturdu

Akdağmadeni ilçesinde gerçekleşen sektör toplantısına Oda Başkanı Sinan Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda Oda üyesi katılım sağladı. Yozgat’ın ticaret erbaplarının sorunları ve bu sorunların çözümü noktasında gerçekleştirilen Oda faaliyetleri hakkında birebir istişareler gerçekleştirildi. Toplantı süresince söz alan Oda üyeleri, çalıştıracak eleman bulamama ve kamu harcamalarının ilimizden yapılmaması gibi birçok sorununu dile getirdi. Özellikle mevcut devlet destek ve teşviklerinden yeterince bilgi sahibi olamama sebebiyle diğer illere kıyasla daha az kullanıldığını da önemli sorunlar arasında yer aldı. TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çelik, “Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak kısa zamanda birçok çalışma yaptık ve halende çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Oda faaliyetlerini planlarken siz değerli üyelerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler yapmaya özen gösteriyoruz. Bugün sizlerden aldığımız bilgiler ışığında Oda yönetimi olarak üstümüze ne düşüyorsa da yapacağız. Ticaret ve Sanayi Odası siz üyeleri ile güçlü. Sizler bugün ticaretinizde ne kadar güçlü olursanız Odamızda o kadar güçlü olacağına inanıyoruz. Bu sebeple gerek ticarette gerekse şehrimizin ekonomisinin gelişmesinde katkı sağlayacak çalışmalar yürüterek gerek sizlere gerekse Yozgat’a hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu gibi toplantıları sıklaştırarak sizlerle sürekli irtibat sağlayacağız. Toplantı süresince aldığımız tüm taleplerin takipçisi olacağımızı ve neticelendireceğimizi bilmenizi isterim. Oda olarak gerek şahsım gerekse yönetimim her zaman her zorlukta yanınızda olacaktır” dedi.

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TSO Işadamlarını Buluşturdu
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