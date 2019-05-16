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TSO bilgilendirdi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, devlet destekli ‘Ticari Alacak Sigortası’ hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

TSO bilgilendirdi

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası, devlet destekli ‘Ticari Alacak Sigortası’ hakkında bilgilendirme semineri düzenledi.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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TSO bilgilendirdi

Seminere oda üyeleri, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Halk Bankası Halk Sigorta Genel Müdürlüğü Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy tarafından yapılan bilgilendirme de, KOBİ’lerin söz konusu sigorta düzenlenmesinden nasıl yararlanacağı detayları olarak ifade edildi. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, beş yıldızlı akredite oda olarak üyelere yerinde, zamanında ve kaliteli hizmet sunabilmek adıma çalışmalar yaptıklarını söyledi. Arslan, ‘Halk Bankası Sigorta Genel Müdürlüğü ile görüşerek üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak, üreten bir Sorgun olmak adına bugün bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunmaktayız’ dedi.

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