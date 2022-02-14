TSM korosuna ziyaret

Yozgat Belediyesi Eğitim ve Kültür Merkezinde çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi Türk Sanat Müziği korosuna misafir olan Belediye Başkanı Celal Köse, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Köse, ‘’Bir yandan şehrimizi hemşehrilerimizle yaptığımız istişarelerle daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarımız devam ederken, diğer taraftan da sanatsal faaliyetlerimizin yürütülmesini önemsiyoruz. Koromuzda emek veren eğitmenlerimize ve koro üyelerimize başarılar diliyor, teşekkür ediyorum’’ dedi.