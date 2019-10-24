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Trüf Mantarının izi sürüldü

ÇEKEREK, yerel ürünler olarak zengin bir yapıya sahip olduğu, ormanlık alanlarda cins köpeklerle, profesyonel ekip eşliğinde trüf mantarı araması yapıldı, Trüf Mantarı haritasının çıkartılmasına yönelik ilk adım atıldı.

Trüf Mantarının izi sürüldü

ÇEKEREK, yerel ürünler olarak zengin bir yapıya sahip olduğu, ormanlık alanlarda cins köpeklerle, profesyonel ekip eşliğinde trüf mantarı araması yapıldı, Trüf Mantarı haritasının çıkartılmasına yönelik ilk adım atıldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Trüf Mantarının izi sürüldü

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yapılan çalışma kapsamında ortalama 3-3.5 kilo civarında Trüf Mantarı bulunduğunu söyledi. Başkan Çakır, ‘’Orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için yürütülen çalışma kapsamında dünyada ‘siyah elmas’ olarak adlandırılan, kilosu bin ile bin 500 lirayı bulan mevsimsel olarak 3 bin 500 Euro'ya kadar alıcı bulan trüf mantarı arama çalışmaları ilçemizde devam etmektedir’’ dedi. Belediye Başkanı Çakır, İlçede oluşturacakları Trüf mantarı sahaları ile ülke ekonomisine katkı sağlanıp, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi. Çakır, arama faaliyetleri sonrası vatandaşlara gerekli eğitimlerin de verilerek, Çekerek ilçesinin Siyah Elmas'ı ile katma değer oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

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